Aubigny-sur-Nère

Fête de la Musique Pure Cover Rock

Cutty Sark Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert en plein air avec le groupe Pure Over Rock le 20 juin à partir de 19h au Cutty Sark à Aubigny-sur-Nère. Ambiance conviviale, restauration et boissons sur place pour fêter l’été en musique !

Le groupe Pure Over Rock vous donne rendez-vous au Cutty Sark à Aubigny-sur-Nère pour une soirée concert en plein air à partir de 19h. Dans une ambiance conviviale et festive, laissez-vous emporter par les plus grands titres rock et partagez un moment entre amis ou en famille. Profitez également d’un espace de restauration et de boissons sur place pour prolonger la soirée.

Une belle occasion de célébrer l’été au rythme de la musique et de passer un agréable moment dans une atmosphère chaleureuse. .

Cutty Sark Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 03 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air concert featuring the band Pure Over Rock on June 20, starting at 7 p.m. at the Cutty Sark in Aubigny-sur-Nère. A friendly atmosphere, with food and drinks available on site to celebrate summer with music!

L’événement Fête de la Musique Pure Cover Rock Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SAULDRE ET SOLOGNE