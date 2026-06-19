Aubigny-sur-Nère

Fête de la musique Waterfalls

Place Adrien Arnoux Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

À l’occasion de la Fête de la Musique, le groupe Waterfalls enflamme la Place Adrien Arnoux à Aubigny-sur-Nère avec un concert rock, blues et heavy.

Préparez-vous à une soirée rythmée au son du rock, du blues et du heavy avec le groupe Waterfalls ! Le Café des Sportifs et la Brasserie de la Nère vous donnent rendez-vous sur la Place Adrien Arnoux pour un concert plein d’énergie et de bonne humeur.

Entre reprises incontournables et ambiance festive, venez partager un moment convivial entre amis ou en famille et célébrer l’arrivée de l’été en musique. .

Place Adrien Arnoux Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 01 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 To celebrate the F%EAte de la Musique, the band Waterfalls will set Place Adrien Arnoux %E0 in Aubigny-sur-N%E8re ablaze with a rock, blues, and heavy metal concert.

L’événement Fête de la musique Waterfalls Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SAULDRE ET SOLOGNE