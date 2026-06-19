Locmariaquer

Fête de la musique

La Paillote Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert à La Paillote au camping municipal La Falaise à partir de 19h30 –

Chants de marins interprétés par Kaer E Mem Bro .

La Paillote Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 40 59

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English :

L’événement Fête de la musique Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon