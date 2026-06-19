Fête de la musique Locmariaquer
Fête de la musique Locmariaquer dimanche 21 juin 2026.
Locmariaquer
Fête de la musique
La Paillote Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert à La Paillote au camping municipal La Falaise à partir de 19h30 –
Chants de marins interprétés par Kaer E Mem Bro .
La Paillote Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 40 59
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English :
L’événement Fête de la musique Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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