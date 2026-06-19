Locmariaquer, sur les épaules des géants de pierres Locmariaquer
Locmariaquer, sur les épaules des géants de pierres Locmariaquer dimanche 21 juin 2026.
Locmariaquer
Locmariaquer, sur les épaules des géants de pierres
Médiathèque Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Conférence de Serge Cassen et Cyrille Chaigneau, proposée en complément du salon L’écume des livres de Locmariaquer.
Dans la salle J.B. Corlobé à la médiathèque
Entrée gratuite .
Médiathèque Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64
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English :
L’événement Locmariaquer, sur les épaules des géants de pierres Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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