Locmariaquer, sur les épaules des géants de pierres Locmariaquer dimanche 21 juin 2026.

Locmariaquer

Locmariaquer, sur les épaules des géants de pierres

Médiathèque Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Conférence de Serge Cassen et Cyrille Chaigneau, proposée en complément du salon L’écume des livres de Locmariaquer.

Dans la salle J.B. Corlobé à la médiathèque

Entrée gratuite .

Médiathèque Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64

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English :

L’événement Locmariaquer, sur les épaules des géants de pierres Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon