Les Vendredis de l’Inventaire à Locmariaquer Locmariaquer
Les Vendredis de l’Inventaire à Locmariaquer Locmariaquer vendredi 26 juin 2026.
Locmariaquer
Les Vendredis de l’Inventaire à Locmariaquer
1 Place de la Mairie Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Le temps d’une rencontre, venez découvrir le travail réalisé dans le cadre de l’inventaire participatif du patrimoine bâti des communes d’Auray Quiberon Terre Atlantique.
Contributeurs et amateurs, partagez vos connaissances le temps d’une visite commentée ou enquêtez à nos côtés autour de photographies anciennes
Gratuit, ouvert à tous .
1 Place de la Mairie Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 6 88 63 34 14
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English :
L’événement Les Vendredis de l’Inventaire à Locmariaquer Locmariaquer a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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