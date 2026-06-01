Marnay

Fête de la musique

Centre-Ville Marnay Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la Musique, 7 concerts, 2 scènes Place du Roi de Rome et Place de l’Hôtel de Ville. Buvette et petite restauration sur place. .

Centre-Ville Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 74 42 france-services@marnay70.com

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English :

L’événement Fête de la musique Marnay a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN