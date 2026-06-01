Fête de la musique Marnay
Fête de la musique Marnay vendredi 19 juin 2026.
Marnay
Fête de la musique
Centre-Ville Marnay Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la Musique, 7 concerts, 2 scènes Place du Roi de Rome et Place de l’Hôtel de Ville. Buvette et petite restauration sur place. .
Centre-Ville Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 74 42 france-services@marnay70.com
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English :
L’événement Fête de la musique Marnay a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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