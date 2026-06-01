Monts

Fête de la Musique

Monts Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique

️ Samedi 20 juin

A partir de 19h et jusqu’au bout de la nuit

Place Drake (place de l’Eglise)

Si les patrimoines m’étaient contés vous invite toutes et tous à partager gratuitement cette soirée les Gastronomies Musicales 9e édition dans le cœur historique de Monts

L’association montoise Si les patrimoines m’étaient contés vous informe

Si les patrimoines m’étaient contés vous invite toutes et tous à partager gratuitement cette soirée festive les Gastronomies Musicales 9e édition dans le cœur historique de Monts.

️ Samedi 20 juin

A partir de 19h et jusqu’au bout de la nuit

Place Drake (place de l’Eglise)

Au programme

Bernard (variétés françaises des années 60, 70 et 80)

Maël et sa pianiste (répertoire de variétés françaises allant des années 80 à aujourd’hui)

Soul Greed (duo composé d’une chanteuse et d’un guitariste proposant des reprises pop et soul)

Joachim Animations (animation au cours de la soirée, mise en lumière de la place Drake et karaoké à la nuit tombante)

Contact renseignements 06 08 50 83 13 .

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 50 83 13 patrimoineaconter@gmail.com

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English :

Music Festival

?? Saturday, June 20

? Starting at 7 p.m. and continuing through the night

? Drake Square (Church Square)

Si les patrimoines m’étaient contés invites everyone to join us for a free evening at the 9th edition of Les Gastronomies Musicales in the historic heart of Monts

L’événement Fête de la Musique Monts a été mis à jour le 2026-06-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme