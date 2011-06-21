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Le SRVI fais son cinéma Monts

Le SRVI fais son cinéma Monts

Le SRVI fais son cinéma Monts samedi 20 juin 2026.

Adresse : 2 Allée du Servolet

Ville : 37260 Monts

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Monts

Le SRVI fais son cinéma

2 Allée du Servolet Monts Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20

Pour fêter la fin de saison et les 50 ans du club, le Synchro Ripault Val de l’Indre vous donne rendez-vous pour un week‑end placé sous le signe du cinéma ️

Les représentations auront lieu au Spadium de Monts
Samedi 20 juin à 18h30
Dimanche 21 juin à 11h
Dimanche 21 juin à 15h
Pour fêter la fin de saison et les 50 ans du club, le Synchro Ripault Val de l’Indre vous donne rendez-vous pour un week‑end placé sous le signe du cinéma ️

Les représentations auront lieu au Spadium de Monts
Samedi 20 juin à 18h30
Dimanche 21 juin à 11h
Dimanche 21 juin à 15h

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Touraine Vallée de l’Indre
Ville de Monts
Spadium de Monts 12  .

2 Allée du Servolet Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

To celebrate the end of the season and the club’s 50th anniversary, Synchro Ripault Val de l’Indre invites you to a weekend dedicated to cinema ???

Screenings will take place at the Spadium in Monts:
?Saturday, June 20 at 6:30 p.m.
?Sunday, June 21 at 11:00 a.m.
?Sunday, June 21 at 3:00 p.m.

L’événement Le SRVI fais son cinéma Monts a été mis à jour le 2026-06-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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