Le SRVI fais son cinéma Monts
Le SRVI fais son cinéma Monts samedi 20 juin 2026.
Monts
Le SRVI fais son cinéma
2 Allée du Servolet Monts Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Pour fêter la fin de saison et les 50 ans du club, le Synchro Ripault Val de l’Indre vous donne rendez-vous pour un week‑end placé sous le signe du cinéma ️
Les représentations auront lieu au Spadium de Monts
Samedi 20 juin à 18h30
Dimanche 21 juin à 11h
Dimanche 21 juin à 15h
Pour fêter la fin de saison et les 50 ans du club, le Synchro Ripault Val de l’Indre vous donne rendez-vous pour un week‑end placé sous le signe du cinéma ️
Les représentations auront lieu au Spadium de Monts
Samedi 20 juin à 18h30
Dimanche 21 juin à 11h
Dimanche 21 juin à 15h
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Touraine Vallée de l’Indre
Ville de Monts
Spadium de Monts 12 .
2 Allée du Servolet Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
To celebrate the end of the season and the club’s 50th anniversary, Synchro Ripault Val de l’Indre invites you to a weekend dedicated to cinema ???
Screenings will take place at the Spadium in Monts:
?Saturday, June 20 at 6:30 p.m.
?Sunday, June 21 at 11:00 a.m.
?Sunday, June 21 at 3:00 p.m.
L’événement Le SRVI fais son cinéma Monts a été mis à jour le 2026-06-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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