Oizon

Fête de la Musique

Au Breuzé Oizon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’Association La Grange ogranise la Fête de la Musique au Breuzé avec une scène ouverte à tous !

Avec au programme

– Hinamé

– Ombre & Grenouille

– Sebastien Clos

Restauration sur place .

Au Breuzé Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 7 45 29 09 00

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English :

The La Grange Association organizes the Fête de la Musique at Le Breuzé with a stage open to all!

L’événement Fête de la Musique Oizon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE