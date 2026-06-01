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Fête de la Musique Oizon

Fête de la Musique Oizon

Fête de la Musique Oizon dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Au Breuzé

Ville : 18700 Oizon

Département : Cher

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Oizon

Fête de la Musique

Au Breuzé Oizon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

L’Association La Grange ogranise la Fête de la Musique au Breuzé avec une scène ouverte à tous !
Avec au programme

– Hinamé
– Ombre & Grenouille
– Sebastien Clos

Restauration sur place   .

Au Breuzé Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 7 45 29 09 00 

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English :

The La Grange Association organizes the Fête de la Musique at Le Breuzé with a stage open to all!

L’événement Fête de la Musique Oizon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

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