Fête de la Musique Oizon
Fête de la Musique Oizon dimanche 21 juin 2026.
Oizon
Fête de la Musique
Au Breuzé Oizon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’Association La Grange ogranise la Fête de la Musique au Breuzé avec une scène ouverte à tous !
Avec au programme
– Hinamé
– Ombre & Grenouille
– Sebastien Clos
Restauration sur place .
Au Breuzé Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 7 45 29 09 00
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English :
The La Grange Association organizes the Fête de la Musique at Le Breuzé with a stage open to all!
L’événement Fête de la Musique Oizon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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