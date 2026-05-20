Fête de la musique Saint-Fargeau
Fête de la musique Saint-Fargeau dimanche 21 juin 2026.
Saint-Fargeau
Fête de la musique
Parc d’Ormesson Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez encourager les jeunes musiciens, danser sur le son d’Hassen avec la participation des élèves de l’Accroch’note et une scène ouverte à tous ceux qui veulent faire entendre leur talent. Profiter d’un beau moment en plein air et célébrer ensemble la musique à Saint-Fargeau. Gourmandises sucrées & boissons sur place. Ambiance familiale et festive. .
Parc d’Ormesson Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté vivresaintfargeau89@gmail.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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