Saint-Fargeau

Fête de la musique

Parc d’Ormesson Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez encourager les jeunes musiciens, danser sur le son d’Hassen avec la participation des élèves de l’Accroch’note et une scène ouverte à tous ceux qui veulent faire entendre leur talent. Profiter d’un beau moment en plein air et célébrer ensemble la musique à Saint-Fargeau. Gourmandises sucrées & boissons sur place. Ambiance familiale et festive. .

Parc d’Ormesson Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté vivresaintfargeau89@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !