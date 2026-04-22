Saint-Lary-Soulan

Fête de la musique

village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez célébrer la Fête de la musique le dimanche 21 juin à Saint-Lary, avec des concerts tout au long de la journée !

Profitez d’une programmation variée pour toute la famille, dans une ambiance conviviale.

En soirée, un grand concert vous attend, avec une vue imprenable sur les montagnes.

Programmation en cours. .

village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

Come and celebrate the Fête de la musique on Sunday June 21 in Saint-Lary, with concerts all day long!

Enjoy a varied program for the whole family, in a friendly atmosphere.

In the evening, a grand concert awaits you, with a breathtaking view of the mountains.

L’événement Fête de la musique Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de St Lary|CDT65