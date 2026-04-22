Fête de la musique village Saint-Lary-Soulan
Fête de la musique village Saint-Lary-Soulan dimanche 21 juin 2026.
Saint-Lary-Soulan
Fête de la musique
village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez célébrer la Fête de la musique le dimanche 21 juin à Saint-Lary, avec des concerts tout au long de la journée !
Profitez d’une programmation variée pour toute la famille, dans une ambiance conviviale.
En soirée, un grand concert vous attend, avec une vue imprenable sur les montagnes.
Programmation en cours. .
village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Come and celebrate the Fête de la musique on Sunday June 21 in Saint-Lary, with concerts all day long!
Enjoy a varied program for the whole family, in a friendly atmosphere.
In the evening, a grand concert awaits you, with a breathtaking view of the mountains.
L’événement Fête de la musique Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT de St Lary|CDT65
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