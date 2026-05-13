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Fête de la musique Saint-Maixent-l’École

Fête de la musique Saint-Maixent-l’École

Fête de la musique Saint-Maixent-l’École dimanche 21 juin 2026.

Adresse : centre ville

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Fête de la musique

centre ville Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Durant cette soirée, le centre-ville vibrera d’accords de musique, de tintements de voix et de pas de
danse. Ne manquez pas ce rendez-vous festif du début de l’été.

Buvettes et restauration rapide sur place. Attention, les véhicules ne pourront pas circuler en centre-ville.   .

centre ville Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre

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