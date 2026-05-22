Sainte-Sigolène

Fête de la musique

Place de la Tour Maubourg Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

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Place de la Tour Maubourg Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 14 17

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English :

L’événement Fête de la musique Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron