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Fête de la musique Sainte-Sigolène

Fête de la musique Sainte-Sigolène vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place de la Tour Maubourg

Ville : 43600 Sainte-Sigolène

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sainte-Sigolène

Fête de la musique

Place de la Tour Maubourg Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

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Place de la Tour Maubourg Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 14 17 

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English :

L’événement Fête de la musique Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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