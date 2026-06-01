Fête de la Musique Sermamagny
Fête de la Musique Sermamagny dimanche 21 juin 2026.
Sermamagny
Fête de la Musique
Stade de la Pouchotte Sermamagny Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la Musique avec à l’affiche plusieurs styles de musique pour rassembler tous les âges.
Le but est d’écouter, de danser et de se détendre dans une ambiance familiale sous le soleil de SERMAMAGNY.
Nous tiendrons à votre disposition une buvette avec petite restauration et des crêpes. .
Stade de la Pouchotte Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 94 02 39 sermanimation@gmail.com
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English :
L’événement Fête de la Musique Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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