Sermamagny

Fête de la Musique

Stade de la Pouchotte Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique avec à l’affiche plusieurs styles de musique pour rassembler tous les âges.

Le but est d’écouter, de danser et de se détendre dans une ambiance familiale sous le soleil de SERMAMAGNY.

Nous tiendrons à votre disposition une buvette avec petite restauration et des crêpes. .

Stade de la Pouchotte Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 94 02 39 sermanimation@gmail.com

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English :

L’événement Fête de la Musique Sermamagny a été mis à jour le 2026-06-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)