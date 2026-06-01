Fête de la musique Tota Familia Centre culturel Vauban Toul dimanche 21 juin 2026.

Toul

Fête de la musique Tota Familia

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Retrouvez des artistes locaux sur la scène de la guinguette, pour débuter l’été en musique !Tout public

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Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

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English :

Join local artists on the guinguette stage for a musical start to summer!

L’événement Fête de la musique Tota Familia Toul a été mis à jour le 2026-06-11 par MT TERRES TOULOISES