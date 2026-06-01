Fête de la musique Tota Familia Centre culturel Vauban Toul
Fête de la musique Tota Familia Centre culturel Vauban Toul dimanche 21 juin 2026.
Toul
Fête de la musique Tota Familia
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Retrouvez des artistes locaux sur la scène de la guinguette, pour débuter l’été en musique !Tout public
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Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr
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English :
Join local artists on the guinguette stage for a musical start to summer!
L’événement Fête de la musique Tota Familia Toul a été mis à jour le 2026-06-11 par MT TERRES TOULOISES
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