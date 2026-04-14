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Fête de la musique Villeréal Villeréal

Fête de la musique Villeréal Villeréal

Fête de la musique Villeréal Villeréal samedi 20 juin 2026.

Adresse : Sous la Halle

Ville : 47210 Villeréal

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Villeréal

Fête de la musique Villeréal

Sous la Halle Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Villeréal s’associe à la Fête de la musique, synonyme de l’arrivée de l’été ! Nous vous attendons nombreux sous la halle pour une belle soirée musicale, au cœur de la bastide !

!! Programmation en cours, restez connectés !!   .

Sous la Halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 

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English : Fête de la musique Villeréal

L’événement Fête de la musique Villeréal Villeréal a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Bastides

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