Fête de la Nature avec 1km à pied La Baume-Cornillane
Fête de la Nature avec 1km à pied La Baume-Cornillane dimanche 24 mai 2026.
La Baume-Cornillane
Fête de la Nature avec 1km à pied
La Baume-Cornillane Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 15:00:00
Date(s) :
2026-05-24
A l’occasion de la fête de la Nature, 1km à pied vous propose une randonnée au départ de la Baume Cornillane.
Accompagné d’un accompagnateur en montagne, partez à la découverte des contreforts du Vercors.
.
La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 01 46 30 hello@1kmapied.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate the Fête de la Nature, 1km à pied offers a hike starting from Baume Cornillane.
Accompanied by a mountain guide, discover the foothills of the Vercors.
L’événement Fête de la Nature avec 1km à pied La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-05-20 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à La Baume-Cornillane (Drôme)
- Spectacle Jeune public un peu perdu Cie Conte en Ombres Place de la Pangée La Baume-Cornillane 23 mai 2026
- Spectacle jeune public Un peu perdu La Pangée La Baume-Cornillane 23 mai 2026
- Atelier broderie La Pangée La Baume-Cornillane 8 juin 2026
- Anniversaire des un an de La Pangée La Pangée La Baume-Cornillane 13 juin 2026
- Atelier tricot crochet La Pangée La Baume-Cornillane 28 juin 2026