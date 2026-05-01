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Fête de la Nature avec 1km à pied La Baume-Cornillane

Fête de la Nature avec 1km à pied La Baume-Cornillane dimanche 24 mai 2026.

Ville : 26120 La Baume-Cornillane

Département : Drôme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 15 15

La Baume-Cornillane

Fête de la Nature avec 1km à pied

La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 15:00:00

Date(s) :
2026-05-24

A l’occasion de la fête de la Nature, 1km à pied vous propose une randonnée au départ de la Baume Cornillane.
Accompagné d’un accompagnateur en montagne, partez à la découverte des contreforts du Vercors.
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La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 01 46 30  hello@1kmapied.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the Fête de la Nature, 1km à pied offers a hike starting from Baume Cornillane.
Accompanied by a mountain guide, discover the foothills of the Vercors.

L’événement Fête de la Nature avec 1km à pied La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-05-20 par Valence Romans Tourisme

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