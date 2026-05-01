Spectacle jeune public Un peu perdu La Pangée La Baume-Cornillane

La Baume-Cornillane

Spectacle jeune public Un peu perdu

La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Un Peu Perdu théâtre d’ombres et d’objets lumineux (Cie. Conte en Ombres)

D’après de livre de Chris Haughton. La poésie visuelle doucement farfelue du théâtre d’ombres et d’objets lumineux, emmène petits et grands sur les chemins d’imaginaire.

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La Pangée 15 place de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 52 06 contact@lapangee.org

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English :

Un Peu Perdu shadow theater and luminous objects (Cie. Conte en Ombres)

Based on a book by Chris Haughton. The gently eccentric visual poetry of shadow theater and luminous objects takes young and old on a journey of the imagination.

L’événement Spectacle jeune public Un peu perdu La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme