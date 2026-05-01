Saou

Fête de la nature Forêt de Saoû

forêt de Saoû Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Vivez ce moment d’exception et de grande immersion au cœur de la biodiversité du synclinal perché de la Forêt de Saoû: exposition, visite libre de l’Auberge des Dauphins, conte d’Hiver, collection photographique d’oiseaux planeurs…

.

forêt de Saoû Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 02 25 aubergedesdauphins@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience this exceptional moment of immersion in the heart of the biodiversity of the perched syncline of the Forêt de Saoû: exhibition, free visit of the Auberge des Dauphins, winter story, photographic collection of gliding birds…

L’événement Fête de la nature Forêt de Saoû Saou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme