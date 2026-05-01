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Live pop-rock 90’s au Gasoline Palace Route de Bourdeaux Saou

Live pop-rock 90’s au Gasoline Palace Route de Bourdeaux Saou samedi 9 mai 2026.

Lieu : Route de Bourdeaux

Adresse : Gasoline Palace

Ville : 26400 Saou

Département : Drôme

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saou

Live pop-rock 90’s au Gasoline Palace

Route de Bourdeaux Gasoline Palace Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Originaire de Besançon, Shoot The Singers est un quatuor indie rock distillant subtilement 90’s alt rock, grunge, punk, pop, noise & même psyché-rock. Quelque part entre Nada Surf, Pavement, Soundgarden, Second Rate, Sonic Youth…
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Route de Bourdeaux Gasoline Palace Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 80 33  contact@gasolinepalace.fr

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English :

Hailing from Besançon, France, Shoot The Singers are an indie rock quartet with a subtle blend of 90?s alt rock, grunge, punk, pop, noise & even psyche-rock. Somewhere between Nada Surf, Pavement, Soundgarden, Second Rate, Sonic Youth…

L’événement Live pop-rock 90’s au Gasoline Palace Saou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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