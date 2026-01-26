Fête de la nature Levet

Fête de la nature

Chaque année, la Fête de la Nature de Trocs Plantes Levet propose découvertes, animations pour toute la famille. En 2026, le thème met à l’honneur les Bituriges et les plantes druidiques, entre sorties botaniques, ateliers, village gaulois et plus de 30 exposants.

Rendez-vous annuel incontournable, la Fête de la Nature se décline cette année sur le thème des Bituriges et les plantes druidiques. Tout au long de la journée, petits et grands profiteront d’animations variées animations botaniques encadrées, ateliers, conférences, expositions, village gaulois avec les métiers de l’époque… Plus de 30 exposants artisans, métiers de bouche et associations environnementales vous feront découvrir leurs savoirs-faire et productions. .

Every year, the Trocs Plantes Levet Fête de la Nature offers discoveries and activities for the whole family. In 2026, the theme is Bituriges and Druidic plants, with botanical outings, workshops, a Gallic village and over 30 exhibitors.

