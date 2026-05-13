Fête de la pêche Lignières
Fête de la pêche Lignières dimanche 7 juin 2026.
Lignières
Fête de la pêche
Route de Saint-Août Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
En ce jour de fête de la pêche, c’est l’occasion de vous initier à la pêche ou de participer aux concours organisés par l’AAPPMA de Lignières
Concours de pêche le matin dès 9h pour les enfants et l’après-midi ouvert à tous. Vous apprécierez le cadre au bord de la rivière de l’Arnon ou au bord de l’étang (selon les conditions météo). Tombola, buvette et restauration assurées durant la journée. .
Route de Saint-Août Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 17 07 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On this day of the fishing festival, it is the occasion to initiate you to fishing for free or to take part in the contests organized by the AAPPMA of Lignières, one for the children in the morning and the afternoon open to all. You will appreciate the setting on the banks of the Arnon river.
L’événement Fête de la pêche Lignières a été mis à jour le 2026-05-13 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Lignières (Cher)
- Exposition collective George Sand Lignières 21 mai 2026
- La Fête avant l’éte avec les Bains-Douches Lignières 22 mai 2026
- Exposition des oeuvres amateurs avec le MUMO Lignières 22 mai 2026
- Projection cinéma au Bateau-Lavoir Lignières 22 mai 2026
- Maison Tellier + Nedjma B’chaï Cœur La fête avant l’été Lignières 23 mai 2026