Lignières

Fête de la pêche

Route de Saint-Août Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

En ce jour de fête de la pêche, c’est l’occasion de vous initier à la pêche ou de participer aux concours organisés par l’AAPPMA de Lignières

Concours de pêche le matin dès 9h pour les enfants et l’après-midi ouvert à tous. Vous apprécierez le cadre au bord de la rivière de l’Arnon ou au bord de l’étang (selon les conditions météo). Tombola, buvette et restauration assurées durant la journée. .

Route de Saint-Août Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 17 07 28

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English :

On this day of the fishing festival, it is the occasion to initiate you to fishing for free or to take part in the contests organized by the AAPPMA of Lignières, one for the children in the morning and the afternoon open to all. You will appreciate the setting on the banks of the Arnon river.

L’événement Fête de la pêche Lignières a été mis à jour le 2026-05-13 par OT LIGNIERES