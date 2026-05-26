Fête de la Pêche Magnières
Fête de la Pêche Magnières dimanche 7 juin 2026.
Magnières
Fête de la Pêche
Étang du Pré Fleury Magnières Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Envie de découvrir les joies de la pêche à la ligne ? C’est possible bientôt avec la fête de la pêche, organisée par La gaule gerbévilloise ! Au programme: initiation pour les débutants à partir de 7 ans, canne à pêche offerte aux enfants inscrits avant le 4 juin, buvette et petite restauration sur place.
Informations et inscriptions sur le site internet de la Gaule Gerbévilloise.Tout public
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Étang du Pré Fleury Magnières 54129 Meurthe-et-Moselle Grand Est aappma.gerbeviller@peche-54.fr
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English :
Want to discover the joys of angling? You soon will, with the fishing festival organized by La gaule gerbévilloise ! On the program: introductory courses for beginners aged 7 and over, free fishing rods for children registered before June 4, refreshments and snacks on site.
Information and registration on the Gaule Gerbévilloise website.
L’événement Fête de la Pêche Magnières a été mis à jour le 2026-05-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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