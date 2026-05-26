Rando pique-nique Mairie de Magnières Magnières

Magnières

Rando pique-nique

Mairie de Magnières 6 Rue de l’Église Magnières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association Familles rurales de Magnières organise une rando pique-nique dimanche 7 juin à partir de 9h30, avec comme point final, le château de Moyen. 12 km sont au programme aller-retour au 6 km aller. Le pique-nique se fera avec un repas tiré du sac dans la cour du château de Moyen. Rendez-vous devant la mairie de Magnières. Gratuit. Coupon de participation à retourner à Monsieur Claude Hinsinger.Tout public

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Mairie de Magnières 6 Rue de l’Église Magnières 54129 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 05 13 35 claude.hinsinger@free.fr

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English :

The Familles rurales association in Magnières is organizing a picnic hike on Sunday June 7, starting at 9:30 am, with the château de Moyen as the finishing point. the program includes a 12-km round-trip and a 6-km outward journey. The picnic will take place in the courtyard of the château de Moyen. Meet in front of Magnières town hall. Free of charge. Entry form to be returned to Claude Hinsinger.

L’événement Rando pique-nique Magnières a été mis à jour le 2026-05-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS