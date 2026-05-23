Allègre

Fête de la Pentecôte

place de la Gare Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Allègre fête le weekend de la Pentecôte avec un programme sportif et festif fête foraine, repas, bal, vide-greniers (le lundi), course cycliste, feu d’artifice …

Un stand de restauration est tenu par l’association Allègre Festivités.

.

place de la Gare Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 71 21 mairie.allegre@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Allègre celebrates the Pentecost weekend with a sporting and festive program: funfair, meal, ball, garage sale (Monday), cycle race, fireworks?

The Allègre Festivités association runs a catering stand.

L’événement Fête de la Pentecôte Allègre a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay