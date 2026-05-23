Fête de la Pentecôte Allègre
Fête de la Pentecôte Allègre samedi 23 mai 2026.
Allègre
Fête de la Pentecôte
place de la Gare Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Allègre fête le weekend de la Pentecôte avec un programme sportif et festif fête foraine, repas, bal, vide-greniers (le lundi), course cycliste, feu d’artifice …
Un stand de restauration est tenu par l’association Allègre Festivités.
.
place de la Gare Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 71 21 mairie.allegre@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Allègre celebrates the Pentecost weekend with a sporting and festive program: funfair, meal, ball, garage sale (Monday), cycle race, fireworks?
The Allègre Festivités association runs a catering stand.
L’événement Fête de la Pentecôte Allègre a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Allègre (Haute-Loire)
- Concert Dan beyond the clouds association La Coccinelle Allègre 24 mai 2026
- Théâtre en chansons une nouvelle saison AGUMAAA Allègre 29 mai 2026
- BC2V en concert association La Coccinelle Allègre 30 mai 2026
- La Cool & Verte , journée sportive à Allègre Allègre 31 mai 2026
- Exposition de dessins et peintures de Vanessa Hoggar La Coccinelle Allègre 1 juin 2026