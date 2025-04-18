Fête de la Pivoine Concert Trio Anastazör

11 Rue du Château Chenonceaux Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Nous vous attendons nombreux à la Fête de la Pivoine, qui aura lieu le dimanche 17 mai à partir de 16h dans le Parc Municipal Jean Castagnou à Chenonceaux, où vous aurez le plaisir d’assister au concert de Trio Anastazör.

Nous vous attendons nombreux à la Fête de la Pivoine, qui aura lieu le dimanche 17 mai à partir de 16h dans le Parc Municipal Jean Castagnou à Chenonceaux, où vous aurez le plaisir d’assister au concert de Trio Anastazör. .

11 Rue du Château Chenonceaux 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

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English :

We look forward to seeing you at the Fête de la Pivoine, to be held on Sunday May 18 from 4pm in the Parc Municipal Jean Castagnou in Chenonceaux, where you will be treated to a concert by the Barons du Bayou.

L’événement Fête de la Pivoine Concert Trio Anastazör Chenonceaux a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER