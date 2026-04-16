Romans-sur-Isère

Fête de la pogne et de la raviole

Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

La fête de la Pogne et de la Raviole revient pour une nouvelle édition le week-end du 23 et 24 Mai 2026 pour 2 jours d’animations et de dégustations autour des spécialités romanaises.

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Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

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English : Fête de la pogne et de la raviole

The Fête de la Pogne et de la Raviole is back for another edition on the weekend of May 23 and 24, 2026, for 2 days of entertainment and tastings based on Roman specialities.

L’événement Fête de la pogne et de la raviole Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-09 par Valence Romans Tourisme