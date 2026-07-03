Informations pratiques

La Celle-Condé

Fête de la Saint-Denis à l’église de Condé

Condé La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Célébrations de Saint-Denis, Saint Patron de l’Eglise de Condé.

Les amis de Condé vous proposent de célébrer la messe en l’église de Condé suivie d’un repas convivial à la salle des fêtes de La Celle Condé. Dans l’après-midi, profitez d’un concert de saxophone en l’église. Repas sur inscription. .

Condé La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 81 46 44

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English :

Celebrate the patron saint of the Condé church.

L’événement Fête de la Saint-Denis à l’église de Condé La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-07-03 par BIT CHATEAUNEUF-SUR-CHER