Fête de la Saint-Denis à l’église de Condé La Celle-Condé
dimanche 11 octobre 2026 · La Celle-Condé
Informations pratiques
La Celle-Condé
Fête de la Saint-Denis à l’église de Condé
Condé La Celle-Condé Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Célébrations de Saint-Denis, Saint Patron de l’Eglise de Condé.
Les amis de Condé vous proposent de célébrer la messe en l’église de Condé suivie d’un repas convivial à la salle des fêtes de La Celle Condé. Dans l’après-midi, profitez d’un concert de saxophone en l’église. Repas sur inscription. .
Condé La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 81 46 44
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English :
Celebrate the patron saint of the Condé church.
L’événement Fête de la Saint-Denis à l’église de Condé La Celle-Condé a été mis à jour le 2026-07-03 par BIT CHATEAUNEUF-SUR-CHER
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