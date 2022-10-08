Fête de la science 2022, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Fête de la science 2022 8 et 9 octobre 2022 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-10-08T10:00:00+02:00 – 2022-10-08T18:00:00+02:00

Fin : 2022-10-09T10:00:00+02:00 – 2022-10-09T18:00:00+02:00

C’est la #FêteDeLaScience à la Cité des sciences et de l’industrie et aux Etincelles du Palais de la découverte.

Science spectaculaire, physique illusionniste, chimie divertissante, robots étonnants, astronomie joyeuse, mathématiques magiques… Et, bien sûr, le climat, on en parle aussi !

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Week-end gratuit et festif – Des animations, ateliers, expériences, rencontres et spectacles… #FDS2022 FDS Fête de la science

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