Fête de la science 2022, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Fête de la science 2022, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris samedi 8 octobre 2022.
Fête de la science 2022 8 et 9 octobre 2022 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2022-10-08T10:00:00+02:00 – 2022-10-08T18:00:00+02:00
Fin : 2022-10-09T10:00:00+02:00 – 2022-10-09T18:00:00+02:00
C’est la #FêteDeLaScience à la Cité des sciences et de l’industrie et aux Etincelles du Palais de la découverte.
Science spectaculaire, physique illusionniste, chimie divertissante, robots étonnants, astronomie joyeuse, mathématiques magiques… Et, bien sûr, le climat, on en parle aussi !
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.palais-decouverte.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Week-end gratuit et festif – Des animations, ateliers, expériences, rencontres et spectacles… #FDS2022 FDS Fête de la science
Universcience
À voir aussi à Paris (Paris)
- Afterwork – Le Char Bonheur Maison de la Conversation Paris 7 mai 2026
- Bavardages X Dapper Open Air Canal Barboteur Paris 7 mai 2026
- Ateliers cuisine – parcours cuisine TENDANCE 19 PARIS 7 mai 2026
- Balade architecturale dans la Plaine Monceau Cité de l’Economie Paris 7 mai 2026
- Mirabelle Gilis et Sophie Oz Bateau El Alamein Paris 7 mai 2026