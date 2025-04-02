Fête de la science les outils-bêtes Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Fête de la science les outils-bêtes

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Depuis des millénaires, l’Homme n’a eu de cesse de s’inspirer de la nature et des animaux, notamment pour ses constructions, ses postures, ses outils…, favorisant par là-même sa constante évolution. Cette proximité interspécifique frise dans certains cas le mimétisme et, si les gestes humains s’en trouvent inspirés indiscutablement, les mots aussi en gardent la trace.

Ainsi, vous ne vous demandez certainement pas pourquoi le charpentier a nommé ses outils épaule-de-mouton, queue-de-cochon, bédane, herminette, rainette ou sauterelle ? Quelles sont ces langue-de-chat et langue-de-bœuf dans les mains du maçon ? Quelle idée est bien passée par la tête du tonnelier à utiliser un chien, un coutre à queue-d’hirondelle ou un hibou ? A quoi ressemblent enfin ces obscurs becs-de corbin, cygne, lézard, grue, perroquet, vautour, chien… sans parler du fameux pied-de-biche ?!

Nous si, et notre chasse à ce que l’on pourrait appeler des outils-bêtes a été fructueuse, au-delà même de nos espérances, les uns révélant une proximité de forme, les autres un usage particulier, et tous donnant vie littéralement à des objets somme toute précieux dans le processus créatif.

En lien direct avec l’exposition ARTnimal Les animaux dans l’art, sous le compagnonnage de métiers comme bucheron, maçon, charpentier, menuisier, sabotier, tonnelier, forgeron, serrurier, sculpteur ou autre tailleur de pierre, le Musée de la Loire vous invite à découvrir ces outils-bêtes insolites qui rendent de fiers services. Ils révèleront leurs secrets grâce à une sélection extraite exceptionnellement des réserves et vous pourrez même les prendre en main par l’intermédiaire d’un collectionneur averti. .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : Fête de la science les outils-bêtes

L’événement Fête de la science les outils-bêtes Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)