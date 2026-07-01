Fête de la science : les outils-bêtes, Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Fête de la science : les outils-bêtes Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Depuis des millénaires, l’Homme n’a eu de cesse de s’inspirer de la nature et des animaux, notamment pour ses constructions, ses postures, ses outils…, favorisant par là-même sa constante évolution. Cette proximité interspécifique frise dans certains cas le mimétisme et, si les gestes humains s’en trouvent inspirés indiscutablement, les mots aussi en gardent la trace.

Ainsi, vous ne vous demandez certainement pas pourquoi le charpentier a nommé ses outils épaule-de-mouton, queue-de-cochon, bédane, herminette, rainette ou sauterelle ? Quelles sont ces langue-de-chat et langue-de-bœuf dans les mains du maçon ? Quelle idée est bien passée par la tête du tonnelier à utiliser un chien, un coutre à queue-d’hirondelle ou un hibou ? A quoi ressemblent enfin ces obscurs becs-de : corbin, cygne, lézard, grue, perroquet, vautour, chien… sans parler du fameux pied-de-biche ?!

Nous si, et notre chasse à ce que l’on pourrait appeler des « outils-bêtes » a été fructueuse, au-delà même de nos espérances, les uns révélant une proximité de forme, les autres un usage particulier, et tous donnant vie littéralement à des objets somme toute précieux dans le processus créatif.

En lien direct avec l’exposition ARTnimal – Les animaux dans l’art, sous le compagnonnage de métiers comme bucheron, maçon, charpentier, menuisier, sabotier, tonnelier, forgeron, serrurier, sculpteur ou autre tailleur de pierre, le Musée de la Loire vous invite à découvrir ces outils-bêtes insolites qui rendent de fiers services. Ils révèleront leurs secrets grâce à une sélection extraite exceptionnellement des réserves et vous pourrez même les prendre en main par l’intermédiaire d’un collectionneur averti.

#FDS26

Musée de la Loire – Cosne-Cours-sur-Loire Place de la Résistance 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386267102 https://www.museedelaloire.fr https://www.instagram.com/museedelaloire/;https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_Loire;https://youtube.com/@museedelaloire9172?si=VdDSmgJrqo2Mo3bC Situé en Bourgogne, sur les bords de Loire, le musée présente deux collections distinctes : le témoignage de nombreuses activités humaines liées à l’un des plus grands fleuves d’Europe, ainsi qu’une collection de peintures modernes.

Ses collections sont présentées dans un cadre remarquable : l’ancien couvent des Augustins de la ville et son corps de garde attenant. Datant du XVIIe siècle, tous deux sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Le musée de la Loire bénéficie de l’appellation « Musée de France » du Ministère de la Culture.

Évoquée par des peintures de paysages du début du XXe siècle, des faïences et des objets du quotidien, la Loire est présentée sous son aspect ethnographique.

Après une rapide introduction sur le lien entre le fleuve et les hommes au cours de l’histoire, le visiteur se retrouve plongé au cœur des métiers d’autrefois.

Dans la première salle du musée, mariniers, lavandières, haleurs ou encore tireurs de sable sont évoqués à travers leurs outils du quotidien, des photographies, des peintures, et rappellent l’importance qu’avait la Loire dans les siècles passés.

De nombreuses faïences sont également exposées et illustrent l’importance de cette production dans les environs, ainsi que son lien avec la pêche et la navigation.

Les croyances et les dévotions ne sont pas en reste : saint Nicolas, patron des mariniers, ou Ver-Vert, célèbre perroquet de Nevers imaginé par le jésuite Gresset, ont leur place dans les vitrines de cette pièce.

La salle suivante expose de très belles maquettes des différents bateaux de Loire, visibles de l’extérieur grâce à un passage vitré : chaland, sapines et Inexplosible. La navigation fluviale est évoquée à travers les différentes embarcations, les marchandises transportées ou encore l’émergence des canaux le long de la Loire.

La collection de peintures modernes, issue du legs d’Emile Loiseau et enrichie grâce à des achats réguliers, réunit les œuvres de quelques grands noms de l’Ecole de Paris (1910–1925) dont Vlaminck, Dufy, Utrillo, Derain et Manguin.

Ce legs, composé d’œuvres issues de la peinture moderne, fut constitué par Emile Loiseau, amateur d’art éclairé. Il est composé d’une trentaine d’artistes, soit plus de soixante œuvres. La collection apporte également une lisibilité historique sur les années 1900 à 1920, sur la production d’artistes, exilés pour la plupart, attirés par la capitale des arts : Epstein, Krémègne, Soudeïkine ou encore Chagall.

Située au premier étage du musée et répartie sur 3 espaces, cette collection compte également les œuvres d’artistes comme Le Scouezec, La Villéon, Harpignies, Burkhalter, Utter et Zingg. Plein tarif : 3,50 € Tarif réduit : 2 € (plus de 65 ans, détenteurs de la carte « Famille nombreuse », groupe à partir de 10 personnes, adhérents d’une association cosnoise ou membres d’une association des musées de la Nièvre) Gratuit : le premier dimanche de chaque mois, moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents de l’association des Amis du musée, enseignants en activités pédagogiques, bénéficiaires de la CMU, détenteurs des cartes Pass Culture, Avantages Jeunes Bourgogne-Franche-Comté, CNAS, CMI.

En lien direct avec son exposition, le musée vous invite à découvrir ces outils-bêtes insolites qui rendent de fiers services. Musée de France Bourgogne

© Musée de la Loire, Ville de Cosne-Cours-sur-Loire