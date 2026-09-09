Fête de la Science – Village des Sciences du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

Fête de la Science – Village des Sciences du Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle 5 – 11 octobre Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T16:30:00+02:00 – 2026-10-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T14:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

EN 2026, LA SCIENCE SE MET A TABLE !

La cuisine, l’alimentation, les plantes, les pigments et les sens deviennent autant de portes d’entrée vers la découverte scientifique, sans oublier les nombreux autres domaines à explorer : astronomie, robotique, énergie, biodiversité, archéologie ou encore monde sous-marin.

Dès le lundi 5 octobre, la Fête de la Science s’installe au Pôle avec des rendez-vous ouverts au grand public en fin de journée : découverte de la Boutique Fiction à bord du Propulseur, impression 3D et, le mercredi, des ateliers spécialement destinés aux enfants.

Le grand temps fort aura lieu samedi 10 et dimanche 11 octobre, avec le Village des Sciences et plus de 30 rendez-vous proposés tout au long du week-end. Expositions interactives, ateliers scientifiques et créatifs, expérimentations, démonstrations, robotique, astronomie, projections, conférences, séances de planétarium et performance artistique inviteront petits et grands à observer, créer et échanger avec des scientifiques et des passionnés.

Une Fête de la Science gratuite, vivante et accessible à tous, à partager en famille !

Renseignements au 04 66 56 42 30

Programme à venir…

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]

La Fête de la Science revient au Pôle culturel et scientifique de Rochebelle avec une édition placée sous le signe des « Saveurs savantes ». science expositions