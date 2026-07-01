Informations pratiques

Châteauneuf-du-Pape

Fête de la Véraison

Dans les rues et sur les places Châteauneuf-du-Pape Vaucluse

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Depuis 1985, la Fête la Véraison propose aux visiteurs une expérience immersive unique dans le Moyen-Âge plus de 100 échoppes sur le marché médiéval, des déambulations musicales, baladins, jongleurs, cracheurs de feux.

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Dans les rues et sur les places Châteauneuf-du-Pape 84230 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 83 71 08 accueil.chateauneufdupape@paysdorange.com

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English : Fête de la Véraison

Knights and fine ladies, minstrels and jugglers, merchants and tavern owners invade the village streets for three days of celebrations and performances.

L’événement Fête de la Véraison Châteauneuf-du-Pape a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays d’Orange en Provence Tourisme