Fête de la Vigne Montmerle-sur-Saône
dimanche 13 septembre 2026 · Montmerle-sur-Saône
Informations pratiques
Montmerle-sur-Saône
Fête de la Vigne
Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Venez passer une belle journée en notre compagnie ! Au programme de la bonne humeur, de la convivialité, un bon repas dans une ambiance musicale.
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Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 74 27 61 jp.maillard@gmail.com
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English : Fête de la Vigne
Come and spend a wonderful day with us! We’re looking forward to a fun-filled, convivial day, with a good meal and a musical atmosphere.
L’événement Fête de la Vigne Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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