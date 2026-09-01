Informations pratiques

Montmerle-sur-Saône

Fête de la Vigne

Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 12:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez passer une belle journée en notre compagnie ! Au programme de la bonne humeur, de la convivialité, un bon repas dans une ambiance musicale.

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Parc de la Batellerie Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 74 27 61 jp.maillard@gmail.com

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English : Fête de la Vigne

Come and spend a wonderful day with us! We’re looking forward to a fun-filled, convivial day, with a good meal and a musical atmosphere.

L’événement Fête de la Vigne Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Val de Saône Centre