Informations pratiques

Guern

Fête de l’Ange

Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

11h messe

12h30 repas

Fest-deiz sur parquet avec Kelt Ha Breizh et Sonnerien ar bro du Faouët

Descente de l’ange

17h30 soirée crêpe .

Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 6 80 06 81 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de l’Ange Guern a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté