AGENDA · Guern
Fête de l’Ange Guern
dimanche 26 juillet 2026 · Guern
Informations pratiques
Guern
Fête de l’Ange
Guern Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
11h messe
12h30 repas
Fest-deiz sur parquet avec Kelt Ha Breizh et Sonnerien ar bro du Faouët
Descente de l’ange
17h30 soirée crêpe .
Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 6 80 06 81 87
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English :
L’événement Fête de l’Ange Guern a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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