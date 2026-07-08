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AGENDA · Guern

Fête de l’Ange Guern

dimanche 26 juillet 2026 · Guern

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Ville
56310 Guern
Département
Morbihan
Tarif

Guern

Fête de l’Ange

Guern Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

11h messe
12h30 repas
Fest-deiz sur parquet avec Kelt Ha Breizh et Sonnerien ar bro du Faouët
Descente de l’ange
17h30 soirée crêpe   .

Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 6 80 06 81 87 

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English :

L’événement Fête de l’Ange Guern a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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