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Fête de l’école Ploemel

Fête de l’école Ploemel samedi 13 juin 2026.

Adresse : Ecole du Groez Ven

Ville : 56400 Ploemel

Département : Morbihan

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Ploemel

Fête de l’école

Ecole du Groez Ven Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Kermesse de l’école du Groez Ven, avec au programme
Spectacle des enfants
Structures gonflables et divers stands de jeux
Tombola

Buvette et restauration sur place

A partir de 19h, rougail saucisses et croque monsieur, sur réservation

Ouvert à tous

Gratuit   .

Ecole du Groez Ven Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 93 63 

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English :

L’événement Fête de l’école Ploemel a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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