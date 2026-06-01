Fête de l’école Ploemel
Fête de l’école Ploemel samedi 13 juin 2026.
Ploemel
Fête de l’école
Ecole du Groez Ven Ploemel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Kermesse de l’école du Groez Ven, avec au programme
Spectacle des enfants
Structures gonflables et divers stands de jeux
Tombola
Buvette et restauration sur place
A partir de 19h, rougail saucisses et croque monsieur, sur réservation
Ouvert à tous
Gratuit .
Ecole du Groez Ven Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 93 63
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English :
L’événement Fête de l’école Ploemel a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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