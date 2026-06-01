Ploemel

Fête de l’école

Ecole du Groez Ven Ploemel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Kermesse de l’école du Groez Ven, avec au programme

Spectacle des enfants

Structures gonflables et divers stands de jeux

Tombola

Buvette et restauration sur place

A partir de 19h, rougail saucisses et croque monsieur, sur réservation

Ouvert à tous

Gratuit .

Ecole du Groez Ven Ploemel 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 93 63

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English :

L’événement Fête de l’école Ploemel a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon