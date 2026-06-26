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Fête de l’été Châteauneuf-sur-Cher

Fête de l’été Châteauneuf-sur-Cher samedi 11 juillet 2026.

Adresse
L'île
Ville
18190 Châteauneuf-sur-Cher
Département
Cher
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif
Gratuit

Châteauneuf-sur-Cher

Fête de l’été

L’île Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 17:30:00
fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Une soirée en plein air à ne pas manquer à Châteauneuf-sur-Cher.
Dès 17h30, assistez à des démonstrations de danses (zumba, country, moderne et street jazz) et de cirque, amusez-vous avec des jeux mis à disposition pour petits et grands et profitez d’une buvette et d’une restauration assurée par le PMU.
À 19h15, ne manquez pas le spectacle vivant et familial par la cie Nenni ma foi . La soirée continuera avec la projection d’un film en plein air.   .

L’île Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 63 84 

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English :

An open-air evening not to be missed in Châteauneuf-sur-Cher.

L’événement Fête de l’été Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LIGNIERES

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