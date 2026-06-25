Châteauneuf-sur-Cher

Stage numérique chasse au trésor

5 Rue des Chapons Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Aux côtés d’un animateur numérique, créez des énigmes autour du roman le petit prince et testez les dans une chasse au trésor. Une condition s’inscrire.

Ce stage de 5 matinées s’adresse aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes. Une belle expérience pour développer l’imagination, la coopération tout en s’amusant ! Inscrivez vous sans attendre. Restitution autour d’un goûter convivial le vendredi 10 juillet à 16h. .

5 Rue des Chapons Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 7 52 05 53 17

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English :

Work with a digital facilitator to create puzzles based on the novel *The Little Prince* and test them in a treasure hunt. One requirement: you must register.

L’événement Stage numérique chasse au trésor Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-06-25 par OT LIGNIERES