Stage numérique chasse au trésor Châteauneuf-sur-Cher
Stage numérique chasse au trésor Châteauneuf-sur-Cher lundi 6 juillet 2026.
Châteauneuf-sur-Cher
Stage numérique chasse au trésor
5 Rue des Chapons Châteauneuf-sur-Cher Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Aux côtés d’un animateur numérique, créez des énigmes autour du roman le petit prince et testez les dans une chasse au trésor. Une condition s’inscrire.
Ce stage de 5 matinées s’adresse aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes. Une belle expérience pour développer l’imagination, la coopération tout en s’amusant ! Inscrivez vous sans attendre. Restitution autour d’un goûter convivial le vendredi 10 juillet à 16h. .
5 Rue des Chapons Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 7 52 05 53 17
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English :
Work with a digital facilitator to create puzzles based on the novel *The Little Prince* and test them in a treasure hunt. One requirement: you must register.
L’événement Stage numérique chasse au trésor Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-06-25 par OT LIGNIERES
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