Châteauneuf-sur-Cher

Stage Monotype Châteauneuf-sur-Cher

Place de la Mairie Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 100 – 100 – EUR

100

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Initiez-vous aux techniques d’impression simples du monotype aux côtés de Ludivine, artiste platicienne. Inscriptions obligatoires, les débutants sont les bienvenus.

Lors de cette journée stage, c’est l’occasion pour vous de découvrir, élargir ou déplacer vos compétences avec des outils et matériaux différents, utilisés spécifiquement pour le monotype. Un panier partagé est proposé pour cette journée, sur inscription puisque les places sont limitées. Ouvert à tous, même les débutants. 100 .

Place de la Mairie Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 40 35 27

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English :

Learn simple printmaking techniques, including monotype, alongside Ludivine, a visual artist. Registration is required; beginners are welcome.

L’événement Stage Monotype Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2026-06-22 par OT LIGNIERES