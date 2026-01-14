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Fête de l’Hiver Rue Anatole France Oyonnax

Fête de l’Hiver Rue Anatole France Oyonnax samedi 12 décembre 2026.

Lieu : Rue Anatole France

Adresse : Centre Ville, Parc René Nicod

Ville : 01100 Oyonnax

Département : Ain

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Oyonnax

Fête de l’Hiver

Rue Anatole France Centre Ville, Parc René Nicod Oyonnax Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 15:30:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Evènement incontournable de la saison, la Fête de l’Hiver revient pour sa 26ème édition avec un programme grandiose !
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Rue Anatole France Centre Ville, Parc René Nicod Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 00 06  com@oyonnax.fr

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English :

A not-to-be-missed event of the season, the Fête de l’Hiver returns for its 26th edition with a grandiose program!

L’événement Fête de l’Hiver Oyonnax a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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