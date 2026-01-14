Fête de l’Hiver Rue Anatole France Oyonnax
Fête de l’Hiver Rue Anatole France Oyonnax samedi 12 décembre 2026.
Oyonnax
Fête de l’Hiver
Rue Anatole France Centre Ville, Parc René Nicod Oyonnax Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 15:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Evènement incontournable de la saison, la Fête de l’Hiver revient pour sa 26ème édition avec un programme grandiose !
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Rue Anatole France Centre Ville, Parc René Nicod Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 77 00 06 com@oyonnax.fr
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English :
A not-to-be-missed event of the season, the Fête de l’Hiver returns for its 26th edition with a grandiose program!
L’événement Fête de l’Hiver Oyonnax a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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