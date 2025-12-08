Fête de l’Immaculée Conception LOURDES Lourdes

Fête de l’Immaculée Conception

Le 8 décembre Lourdes célèbre la fête de l’Immaculée Conception.

Les apparitions de Lourdes ont eu lieu quatre ans après la proclamation solennelle du dogme de l’Immaculée Conception par le pape Pie IX.

Programme à venir prochainement.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

English :

On December 8, Lourdes celebrates the feast of the Immaculate Conception.

The Lourdes apparitions took place four years after Pope Pius IX solemnly proclaimed the dogma of the Immaculate Conception.

Program coming soon.

For further information, please contact us.

German :

Am 8. Dezember feiert Lourdes das Fest der Unbefleckten Empfängnis.

Die Erscheinungen in Lourdes fanden vier Jahre nach der feierlichen Verkündung des Dogmas von der Unbefleckten Empfängnis durch Papst Pius IX. statt.

Programm folgt in Kürze.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

L’8 dicembre, Lourdes celebra la festa dell’Immacolata Concezione.

Le apparizioni di Lourdes avvennero quattro anni dopo che Papa Pio IX proclamò solennemente il dogma dell’Immacolata Concezione.

Programma in arrivo.

Per ulteriori informazioni, contattateci all’indirizzo sottostante.

Espanol :

El 8 de diciembre, Lourdes celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción.

Las apariciones de Lourdes tuvieron lugar cuatro años después de que el Papa Pío IX proclamara solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción.

Programa próximamente.

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura más abajo.

