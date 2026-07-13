Informations pratiques

Saugues

FÊTE DE SAINT-BÉNILDE

Collegiale St Médard Saugues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-09

Fête religieuse de Saint Bénilde, organisée par la confrérie des Pénitents et l’ensemble paroissial Saint-Bénilde en Margeride.

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Collegiale St Médard Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 82 42 paroissedesaugues@orange.fr

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English :

Religious festival of Saint Bénilde, organized by the Brotherhood of Penitents and the Saint-Bénilde Parish Ensemble in Margeride.

L’événement FÊTE DE SAINT-BÉNILDE Saugues a été mis à jour le 2026-07-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier