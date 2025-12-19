Fête des animaux sauvages, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Fête des animaux sauvages

Parc de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Ce jour est LA fête du Parc de Boutissaint, avec son marché de producteurs, ses diverses animations autour des animaux sauvages de la faune européenne, sa restauration et son traditionnel recensement des animaux ! La traditionnelle fête des animaux sauvages, qui se tient chaque année au 15 août, est une expérience exceptionnelle pour tous les amoureux de la nature et de la faune sauvage. Plongez au cœur d’un monde de biodiversité, où vous pourrez admirer des créatures majestueuses évoluant dans leur habitat naturel. .

Parc de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 18 18 info@boutissaint.com

English : Fête des animaux sauvages

