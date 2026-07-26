Fête des associations du 8e – Stand Beaujon Parc Monceau PARIS
samedi 12 septembre 2026 · Parc Monceau · PARIS
Informations pratiques
Venez à la rencontre des équipes municipales ainsi que des acteurs associatifs, sportifs et culturels de notre arrondissement.
Faites la connaissance de notre équipe, qui pourra vous guider dans notre catalogue d’activités et nos procédures d’inscriptions.
Profitez-en pour découvrir également nos actions jeunesses (stages de vacances, ateliers, espaces….), notre programmations culturelle et artistique (spectacles, festivals, bureau artistique…) et nos actions solidarités.
INFOS PRATIQUES
Samedi 12 septembre 2026
De 10h à 18h
Parc Monceau – allée centrale (entrée La Rotonde)
75008 Paris
Plus d’informations : info@ebeaujon.org / 01 53 53 06 99
Retrouvez votre Centre Paris Anim’ au Parc Monceau de 10h à 18h !
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00
Parc Monceau 35, boulevard de Courcelles 75008 PARIS
+33153530699 info@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon
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