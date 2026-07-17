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Fête des bibliothèques, Médiabus, Nîmes

samedi 3 octobre 2026 · Médiabus · Nîmes

Fête des bibliothèques, Médiabus, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiabus
Adresse
Esplanade 30 000 Nîmes
Ville
30900 Nîmes
Département
Gard

Fête des bibliothèques Samedi 3 octobre, 10h00 Médiabus Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Dans le cadre de « Biblis en folie », venez rencontrer les bibliothécaires du réseau sur l’Esplanade, et partager animations, jeux et livres à consulter.

Médiabus Esplanade 30 000 Nîmes Nîmes 30900 Puech du Teil Gard Occitanie
Biblis en folie 2026

©DR

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