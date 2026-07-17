AGENDA · Nîmes
Fête des bibliothèques, Médiabus, Nîmes
samedi 3 octobre 2026 · Médiabus · Nîmes
Informations pratiques
Fête des bibliothèques Samedi 3 octobre, 10h00 Médiabus Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Dans le cadre de « Biblis en folie », venez rencontrer les bibliothécaires du réseau sur l’Esplanade, et partager animations, jeux et livres à consulter.
Médiabus Esplanade 30 000 Nîmes Nîmes 30900 Puech du Teil Gard Occitanie
Biblis en folie 2026
©DR
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