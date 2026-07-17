Fête des bibliothèques, Médiabus, Nîmes

Informations pratiques

Fête des bibliothèques Samedi 3 octobre, 10h00 Médiabus Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Dans le cadre de « Biblis en folie », venez rencontrer les bibliothécaires du réseau sur l’Esplanade, et partager animations, jeux et livres à consulter.

Médiabus Esplanade 30 000 Nîmes Nîmes 30900 Puech du Teil Gard Occitanie

Biblis en folie 2026

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