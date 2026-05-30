Cayeux-sur-Mer

Fête des choux

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Saviez-vous que Cayeux-sur-Mer est la capitale mondiale du chou Marin ? Nulle part ailleurs on trouve autant de pieds de cette espèce protégée. Elle est bichonnée et chouchoutée par les services de protection de l’environnement qu’il a fallut modifier l’emplacement des cabines de plage pour la laisser pousser à sa guise.

Pour revendiquer son statut de capitale mondiale du chou maritime avec fierté et humour, la commune de Cayeux a choisi de fêter le chou, sous toutes ses formes. Ceux qui seront dégustés sont bien entendu des choux domestiques il est formellement interdit de cueillir le chou maritime, espèce commune à Cayeux mais très rare en France.

Au Menu du chou, des choux, des chouquettes. Un repas dont les bénéfices seront versés au CCAS de Cayeux-sur-Mer et Beaucoup de surprises !!!!!!

Saviez-vous que Cayeux-sur-Mer est la capitale mondiale du chou Marin ? Nulle part ailleurs on trouve autant de pieds de cette espèce protégée. Elle est bichonnée et chouchoutée par les services de protection de l’environnement qu’il a fallut modifier l’emplacement des cabines de plage pour la laisser pousser à sa guise.

Pour revendiquer son statut de capitale mondiale du chou maritime avec fierté et humour, la commune de Cayeux a choisi de fêter le chou, sous toutes ses formes. Ceux qui seront dégustés sont bien entendu des choux domestiques il est formellement interdit de cueillir le chou maritime, espèce commune à Cayeux mais très rare en France.

Au Menu du chou, des choux, des chouquettes. Un repas dont les bénéfices seront versés au CCAS de Cayeux-sur-Mer et Beaucoup de surprises !!!!!! .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

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English :

Did you know that Cayeux-sur-Mer is the cabbage capital of the world? Nowhere else can you find so many plants of this protected species. It’s so pampered and cared for by the environmental protection services that the location of the beach huts had to be changed to let it grow as it pleases.

To assert its status as the world capital of maritime cabbage with pride and humor, the commune of Cayeux has chosen to celebrate cabbage in all its forms. The cabbages to be tasted are, of course, domestic cabbages: it is strictly forbidden to pick sea cabbage, a species common in Cayeux but very rare in France.

On the menu: cabbage, cabbage, chouquettes. The proceeds from the meal will go to the Cayeux-sur-Mer CCAS, and there will be plenty of surprises !!!!!!

L’événement Fête des choux Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-30 par OT DE LA BAIE DE SOMME