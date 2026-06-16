Soirée dansante Années 80 Cayeux-sur-Mer
Soirée dansante Années 80 Cayeux-sur-Mer mercredi 5 août 2026.
Cayeux-sur-Mer
Soirée dansante Années 80
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Buvette et petite restauration tenues par L’ Amicale du Qaïou
Buvette et petite restauration tenues par L’ Amicale du Qaïou .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
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English :
Refreshment stand and light meals served by L’Amicale du Qa%EFou
L’événement Soirée dansante Années 80 Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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