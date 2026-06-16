Cayeux-sur-Mer

Soirée dansante Années 80

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Buvette et petite restauration tenues par L’ Amicale du Qaïou

Buvette et petite restauration tenues par L’ Amicale du Qaïou .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Refreshment stand and light meals served by L’Amicale du Qa%EFou

L’événement Soirée dansante Années 80 Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME