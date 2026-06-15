Cayeux-sur-Mer

Podium Tribute Céline Dion

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Un hommage à la voix légendaire de Céline Dion

Gala Claude Pasbecq

Venez vibrer au rythme des plus grands succès !

Un hommage à la voix légendaire de Céline Dion

Gala Claude Pasbecq

Venez vibrer au rythme des plus grands succès ! .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56

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English :

A tribute to the legendary voice of Céline Dion

Claude Pasbecq Gala

Come and dance to the beat of her greatest hits!

L’événement Podium Tribute Céline Dion Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE LA BAIE DE SOMME