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Podium Tribute Céline Dion Cayeux-sur-Mer

Podium Tribute Céline Dion Cayeux-sur-Mer samedi 8 août 2026.

Ville : 80410 Cayeux-sur-Mer

Département : Somme

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Cayeux-sur-Mer

Podium Tribute Céline Dion

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Un hommage à la voix légendaire de Céline Dion
Gala Claude Pasbecq
Venez vibrer au rythme des plus grands succès !
Un hommage à la voix légendaire de Céline Dion
Gala Claude Pasbecq
Venez vibrer au rythme des plus grands succès !   .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56 

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English :

A tribute to the legendary voice of Céline Dion
Claude Pasbecq Gala
Come and dance to the beat of her greatest hits!

L’événement Podium Tribute Céline Dion Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE LA BAIE DE SOMME

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