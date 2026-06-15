Podium Tribute Céline Dion Cayeux-sur-Mer
Podium Tribute Céline Dion Cayeux-sur-Mer samedi 8 août 2026.
Cayeux-sur-Mer
Podium Tribute Céline Dion
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Un hommage à la voix légendaire de Céline Dion
Gala Claude Pasbecq
Venez vibrer au rythme des plus grands succès !
Un hommage à la voix légendaire de Céline Dion
Gala Claude Pasbecq
Venez vibrer au rythme des plus grands succès ! .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56
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English :
A tribute to the legendary voice of Céline Dion
Claude Pasbecq Gala
Come and dance to the beat of her greatest hits!
L’événement Podium Tribute Céline Dion Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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