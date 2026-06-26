Salon artisanal Cayeux-sur-Mer
samedi 18 juillet 2026 · Cayeux-sur-Mer
Informations pratiques
Cayeux-sur-Mer
Salon artisanal
Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Arts et Passions
Développer l’art sous toutes ses formes ; favoriser la créativité par l’expression libre et partager un savoir-faire autour d’ateliers d’arts créatifs ; représentation de la culture par des expositions et des animations culturelles
Arts et Passions
Développer l’art sous toutes ses formes ; favoriser la créativité par l’expression libre et partager un savoir-faire autour d’ateliers d’arts créatifs ; représentation de la culture par des expositions et des animations culturelles .
Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04
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English :
Arts and Passions
To promote art in all its forms; to foster creativity through free expression and share expertise through creative arts workshops; to showcase culture through exhibitions and cultural events
L’événement Salon artisanal Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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