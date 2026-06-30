Informations pratiques

Caen

Fête des familles à la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été

Place Louise de Marillac Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 15:00:00

fin : 2026-08-25 22:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Venez en famille partager des activités de ludiques et récréatives !

Stands, animations à destination des familles avec

à partir de 19h, concert des groupes de l’association Cordestouscènes et à 21h, DJ set.

Restauration et buvette sur place.

Par le centre socio culturel CAF, , le comité des fêtes et les partenaires du quartier . .

Place Louise de Marillac Caen 14000 Calvados Normandie ComiteDesFetes.GDD@hotmail.fr

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English : Fête des familles à la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été

Bring the whole family along for some fun and games!

L’événement Fête des familles à la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer