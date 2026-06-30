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AGENDA · Caen

Fête des familles à la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen

mardi 25 août 2026 · Caen

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place Louise de Marillac
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

Fête des familles à la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été

Place Louise de Marillac Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:00:00
fin : 2026-08-25 22:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Venez en famille partager des activités de ludiques et récréatives !
Stands, animations à destination des familles avec
à partir de 19h, concert des groupes de l’association Cordestouscènes et à 21h, DJ set.
Restauration et buvette sur place.
Par le centre socio culturel CAF, , le comité des fêtes et les partenaires du quartier .   .

Place Louise de Marillac Caen 14000 Calvados Normandie   ComiteDesFetes.GDD@hotmail.fr

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English : Fête des familles à la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été

Bring the whole family along for some fun and games!

L’événement Fête des familles à la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer

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