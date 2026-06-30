Fête des familles à la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen
mardi 25 août 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Fête des familles à la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été
Place Louise de Marillac Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 15:00:00
fin : 2026-08-25 22:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Venez en famille partager des activités de ludiques et récréatives !
Stands, animations à destination des familles avec
à partir de 19h, concert des groupes de l’association Cordestouscènes et à 21h, DJ set.
Restauration et buvette sur place.
Par le centre socio culturel CAF, , le comité des fêtes et les partenaires du quartier . .
Place Louise de Marillac Caen 14000 Calvados Normandie ComiteDesFetes.GDD@hotmail.fr
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English : Fête des familles à la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été
Bring the whole family along for some fun and games!
L’événement Fête des familles à la Grâce-de-Dieu | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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